9 июня в Тамбовской области пройдет рейд по нетрезвым водителям

Рейд пройдет в пятницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

9 июня на дорогах Тамбовской области будут дежурить усиленные наряды Госавтоинспекции, главной задачей которых станет выявление нетрезвых автомобилистов. В региональном УГИБДД напоминают, что езда в нетрезвом виде – одно из грубейших нарушений Правил дорожного движения. Последствия автоаварий по вине пьяных за рулем, как правило, бывают наиболее тяжелыми как для самих виновников, так и для других участников дорожного движения.

- Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, статьей 12.8 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, -сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - При повторном нарушении (ст. 264.1 УК РФ) сумма штрафа составит от 200 до 300 тысяч рублей, а нарушитель рискует отправиться в места лишения свободы на срок до двух лет.