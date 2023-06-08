В областном центре вновь пройдет конкурс «Тамбов в цвету»

Чей цветник лучше - определит жюри

Тамбовчане в 16 раз смогут продемонстрировать свое мастерство ландшафтного дизайнера. Свои произведения в виде клумб и палисадников жители домов, владельцы кафе и предприятий могут представить на суд жюри.

- В этом году свои авторские работы горожане смогут представить в 5 номинациях. Жюри оценит лучшее содержание и цветочное оформление дворовых территорий многоквартирных домов, частных домовладений, учреждений образования, предприятий, организаций и учреждений различных организационно-правовых форм, - рассказали в администрации города Тамбова.

Также появилась номинация «Дебют года» для тех, кто участвует впервые.

Заявки принимаются до 20 июня в комитете по делам горожан и связям с общественностью по адресу улица Советская, 182, левое крыло, 3 этаж. Задать вопросы также можно по телефонам: 48-15-60, 48-15-76.

Фото администрации города Тамбова