Житель Моршанска, едва не зарезавший свою сожительницу, получил 6 лет строгого режима

Мужчине не понравилось, как потерпевшая отзывалась о нем Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Прокуратура Моршанска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в покушении на убийство.

- В медицинское учреждение в тяжелом состоянии поступила 37-летняя женщина с проникающим ранением в области грудной клетки. Следствием и судом установлено, что утром указанного дня между сожителями на почве ревности произошел словесный конфликт, в ходе которого потерпевшая оскорбительно выразилась в адрес супруга. Разозлившись, он схватил нож и нанес ей удар в область грудной клетки. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

- По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде 6 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщают в прокуратуре города Моршанска.