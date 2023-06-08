В Тамбове коммунальщиков оштрафовали на 10 тысяч рублей за попадание стоков в Цну

Прокуратура Ленинского района Тамбова провела проверку по факту прошлогодней коммунальной аварии на канализационном коллекторе. В результате происшествия неочищенные сточные воды попали в Цну.

- Установлено, что при излитии сточных вод на пешеходную дорожку в районе площади Музыки по улице Набережной Тамбова, сточные воды перетекали в сеть ливневого водоотведения и в последующем стекали в канал реки, - пояснили в прокуратуре Ленинского района.

Прокуратура возбудила в отношении ответственного юридического лица дело об административном правонарушении. В результате организацию оштрафовали на 10 тысяч рублей.