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НовостиОбщество8 июня 2023 10:10

В Тамбове коммунальщиков оштрафовали на 10 тысяч рублей за попадание стоков в Цну

Неочищенные воды стекали в ливневку, а оттуда – в реку
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Ленинского района Тамбова провела проверку по факту прошлогодней коммунальной аварии на канализационном коллекторе. В результате происшествия неочищенные сточные воды попали в Цну.

- Установлено, что при излитии сточных вод на пешеходную дорожку в районе площади Музыки по улице Набережной Тамбова, сточные воды перетекали в сеть ливневого водоотведения и в последующем стекали в канал реки, - пояснили в прокуратуре Ленинского района.

Прокуратура возбудила в отношении ответственного юридического лица дело об административном правонарушении. В результате организацию оштрафовали на 10 тысяч рублей.