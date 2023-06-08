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НовостиОбщество8 июня 2023 13:06

В Тамбове закончили ремонт теплосети на ул. Куйбышева со стороны ЛДС «Кристалл»

Здесь восстановили дорогу и открыли проезд
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Дорогу открыли для автомобилистов

Дорогу открыли для автомобилистов

В Тамбове досрочно завершился первый этап запланированной на этот год модернизации участка распредсети по улице Куйбышева, где обновили 60 метров теплотрассы. Работы проходили без ограничения подачи горячего водоснабжения жителям района. Энергетики восстановили благоустройство проезжей части, после чего дорога была открыта для транспорта

Приступить ко второму этапу модернизации теплосети на улице Куйбышева – на участке по другую сторону улицы Советская - энергетики собираются 13 июня: специалисты заменят там более 200 метров трубопровода.

- Всего в ходе модернизации распредсети по ул. Куйбышева «Квадра» планирует заменить в этом году почти 300 м. изношенных труб, что позволит повысить надежность теплоснабжения для 1600 жителей из 7 многоквартирных домов в центре города, - сообщает пресс-служба филиала АО «Квадра»-«Тамбовская генерация».

Фото пресс-службы филиала АО «Квадра»-«Тамбовская генерация»