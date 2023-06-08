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НовостиПроисшествия8 июня 2023 9:32

В Тамбове задержана наркозакладчица

У 42-летней женщины изъяли 240 грамм героина
Марина МАКОВЛЕВА
Женщина полностью признала свою вину

Женщина полностью признала свою вину

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудникам наркоконтроля поступила информация о том, что неизвестная женщина на улицах Тамбова размещает «закладки» с наркотиками. Информация подтвердилась, женщину задержали. 42-летняя тамбовчанка полностью признала свою вину.

- При личном досмотре полицейскими обнаружен и изъят пакет, в котором находилось 98 свертков с расфасованным наркотиком. При проведении следственных действий по месту жительства задержанной оперативники также обнаружили и изъяли 50 свертков с веществом белого цвета. По результатам исследования было установлено, что в свертках находился героин общей массой 245,86 грамма, что является крупной партией, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

В настоящий момент полицейские изымают наркотики из закладок, которые успела сделать женщина.