В Тамбове задержана наркозакладчица

Женщина полностью признала свою вину Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудникам наркоконтроля поступила информация о том, что неизвестная женщина на улицах Тамбова размещает «закладки» с наркотиками. Информация подтвердилась, женщину задержали. 42-летняя тамбовчанка полностью признала свою вину.

- При личном досмотре полицейскими обнаружен и изъят пакет, в котором находилось 98 свертков с расфасованным наркотиком. При проведении следственных действий по месту жительства задержанной оперативники также обнаружили и изъяли 50 свертков с веществом белого цвета. По результатам исследования было установлено, что в свертках находился героин общей массой 245,86 грамма, что является крупной партией, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

В настоящий момент полицейские изымают наркотики из закладок, которые успела сделать женщина.