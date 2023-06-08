В Тамбове из-за резкого торможения в автобусе упал 2-летний малыш

Водителю пришлось экстренно затормозить, чтобы избежать аварии Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором получил травмы 2-летний мальчик, произошло 7 июня в 8 часов 55 минут в районе дома №211 по улице Карла Маркса города Тамбова. Неустановленный водитель легковушки, двигаясь в сторону улицы Пролетарской, не предоставил преимущество в движении автобусу «КАВЗ 4235-33» под управлением 56-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. Столкновения не произошло, но водителю автобуса пришлось резко затормозить. Из-за этого в салоне упал 2-летний ребенок.

- Мальчика с травмами доставили на автомобиле скорой медицинской помощи в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.