Тамбовчанин по неизвестной причине повредил припаркованную на улице машину

В полицию Тамбова поступила информация об умышленном повреждении автомобиля. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к машине, припаркованной на улице Новикова-Прибоя, подошел неизвестный и повредил кузов.

- В ходе розыскных действий оперативниками была установлена личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1983 года рождения, который в настоящее время находится на излечении в больнице. Он повредил иномарку без причины, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Проводится экспертиза ущерба, причиненного автомобилю. Виновному придется не только оплатить ремонт авто. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей либо до 2 лет тюрьмы.