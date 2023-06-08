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НовостиОбщество8 июня 2023 8:10

Тамбовчанка пожаловалась в прокуратуру на холод и плесень в муниципальной квартире

После проверки ведомства, в жилье провели ремонт
Марина МАКОВЛЕВА

Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению женщины о нарушении ее жилищных прав. Девушка относится к категории детей-сирот и жилье ей предоставлено муниципалитетом по договору социального найма.

- Комиссионным обследованием жилого помещения выявлены дефекты тепловой защиты, а также очаги выпадения конденсата и образования плесени. Согласно выводам технического заключения, для дальнейшей безопасной эксплуатации указанного жилого помещения требуется проведение комплекса ремонтных мероприятий, - рассказали в Рассказовской межрайонной прокуратуре.

Прокуратура внесла представление начальнику Центра социальных услуг для населения города Рассказово и Рассказовского района. После этого часть наружной стены дома была утеплена, восстановлены теплоизолирующие свойства оконных блоков, помещение очистили от плесени и грибка, заменив внутреннюю отделку.