Тамбовчанин не платил алименты на сына и накопил 887 тысяч рублей долга

В Тамбовском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании алиментов с 35-летнего тамбовчанина. По решению суда, отец обязан ежемесячно выплачивать сыну четверть ото всех видов дохода. Но так как мужчина не работал официально и уклонялся от выполнения родительских обязанностей у него накопилась задолженность в 887 тысяч рублей.

- Судебный пристав установил, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль Mercedes-Benz C180. Сотрудник ведомства вручил гражданину требование, предписывающее предоставить автотранспортное средство для ареста, составил в отношении должника протокол, а также предупредил его об уголовной ответственности, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.

После этого должник официально трудоустроился и оплатил задолженность в полном объеме.