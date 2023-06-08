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НовостиОбщество8 июня 2023 7:47

В Тамбовской области бюджетники, которые пойдут служить по контракту, получат выплаты от работодателя

В регионе издали соответствующее распоряжение
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В правительстве Тамбовской области издали распоряжение, согласно которому руководители исполнительных органов власти и областных госучреждений должны предусмотреть в коллективных договорах выплаты сотрудникам, заключившим контракт с Минобороны России на военную службу. Аналогичные рекомендации даны руководителям областной Думы, государственных органов и органов местного самоуправления.

- Решение принято с целью материальной поддержки сотрудников при заключении контрактов с Министерством обороны сроком на один год, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - При этом размер выплат руководители организаций и органов власти будут устанавливать самостоятельно. Напомним, по федеральному законодательству за служащими по контракту сохраняются рабочие места.