На ул. Комсомольской в Тамбове произошел пожар

Пожар произошел рано утром 8 июня Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

8 июня в центре Тамбова произошел серьезный пожар. Сообщение о возгорании на ул. Комсомольской поступило в ГУ МЧС России по Тамбовской области в 3 часа 21 минуту. Спустя 2 минуты первое подразделение прибыло к месту пожара. Наблюдалось горение открытым пламенем. На месте работали 6 пожарных расчетов пожарных частей города Тамбова. В 4 часа 45 минут пожар локализовали. Очаг возгорания, как выяснилось, находился в пристройке к одному из домов. В 5 часов 13 минут ликвидировали открытое горение.

- Площадь пожара составила 250 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.