В Рассказово планируются отключения света

8 и 9 июня в Рассказово будет производится отключение электроэнергии.

По информации городской администрации, 8 июня света не будет с 10.00 до 16.00 по адресам:

- ул. Лесная 85-201,

- ул. Лесная 86-256,

- ул. Дачная 44- 756,

- ул. Б. Хмельницкого 15-89, 30-70,

- ул. Кронштадтская 29-71, 38-60,

- ул. Ленинградская1-17, 2-22.

С 9.00 до 11.00 – по ул. Совхозная 6-18, 22-26, 30, 32-1, 32-2, 7, 3а, 13-17, а также в музыкальной школе.

9 июня с 9.00 до 11.00 – по ул. Тимирязева 27.

С 13.30 до 15.30 – по ул. Тимирязева 1-31, 2-32 и Строителей 21, 21а.