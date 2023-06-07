20-летний житель Мичуринска создал финансовую пирамиду, обещая вкладчикам прибыли с торговли биткоинами

В полицию Мичуринска обратилось трое жителей, ставших жертвами мошенничества. Все они узнали в интернете о баснословной прибыли от торговли биткоинами. Надеясь разбогатеть, они доверили около 180 тысяч рублей молодому человеку, который должен был им в этом помочь. Но вернуть свои сбережения, не говоря уже о прибыли, так и не смогли.

Полицейские нашли сайт, где предлагалось вложение денег в торговлю биткоинами для получения прибыли. Как выяснилось, за созданием так называемого бота стоит 20-летний житель Мичуринска. Программа создана для банального обмана.

- Убеждая людей в прибыльном вложении денег в биткоины, он просто присваивал все полученные деньги. Была организована широкая реклама в сети, заманивая новых клиентов прибыльным бизнесом. Проанализировав его деятельность, оперативники пришли к выводу, что имеют дело с так называемой финансовой пирамидой, когда прибыль первым участникам обеспечивалась за счет вкладов последних, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Некоторые участники «Интернет-торговли биткоинами» получили некоторые выплаты с вложений. Остальные просто расстались с деньгами.

В настоящее время устанавливаются другие участники «пирамиды», которые не обращались за помощью в полицию. Решается вопрос о возбуждении серии уголовных дел о мошенничестве.