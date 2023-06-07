Жители 10 домов Тамбова на две недели останутся без горячей воды

За последние три года сеть ремонтировали четыре раза

Теплоэнергетики приступили к капитальному ремонту изношенного участка распределительной сети по улице Студенецкая набережная в Тамбове. К середине июля специалисты заменят 130 метров трубопровода диаметром 400 мм.

- За последние три года мы четырежды выводили этот участок в срочный ремонт, поэтому – чтобы не рисковать комфортом жителей и избежать проблем зимой – было принято решение провести капитальный ремонт. Старые трубы мы заменим на новые – в ППУ-изоляции, - пояснил в пресс-службе филиала АО «Квадра»-«Тамбовская генерация».

Энергетики уже завершили земляные работы и готовы приступить к демонтажу изношенного трубопровода. В связи с этим с 13 июня по 7 июля будет ограничено горячее водоснабжение по следующим адресам: Ст. набережная, 22; Красная, 17; Интернациональная, 45б,47,47/1,47/2,47/3; Красная, 2б,6 и Коммунальная, 50а.

Фото ПАО "Квадра"