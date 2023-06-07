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НовостиОбщество7 июня 2023 11:02

Жители 10 домов Тамбова на две недели останутся без горячей воды

На ул. Студенецкая набережная будут ремонтировать теплосеть
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
За последние три года сеть ремонтировали четыре раза

За последние три года сеть ремонтировали четыре раза

Теплоэнергетики приступили к капитальному ремонту изношенного участка распределительной сети по улице Студенецкая набережная в Тамбове. К середине июля специалисты заменят 130 метров трубопровода диаметром 400 мм.

- За последние три года мы четырежды выводили этот участок в срочный ремонт, поэтому – чтобы не рисковать комфортом жителей и избежать проблем зимой – было принято решение провести капитальный ремонт. Старые трубы мы заменим на новые – в ППУ-изоляции, - пояснил в пресс-службе филиала АО «Квадра»-«Тамбовская генерация».

Энергетики уже завершили земляные работы и готовы приступить к демонтажу изношенного трубопровода. В связи с этим с 13 июня по 7 июля будет ограничено горячее водоснабжение по следующим адресам: Ст. набережная, 22; Красная, 17; Интернациональная, 45б,47,47/1,47/2,47/3; Красная, 2б,6 и Коммунальная, 50а.

Фото ПАО "Квадра"