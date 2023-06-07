По Тамбову ездили «Форд-Мустанг» и «Крайслер» с людьми в балаклавах и при «оружии»

После задержания машины обыскали Фото: УМВД России по Тамбовской области

6 июня на улице Советской горожане стали свидетелями необычной картины: по центру Тамбова ехал красный кабриолет «Форд-Мустанг», в котором находились люди с масках и с предметами, похожими на оружие. За этим автомобилем следовал белоснежный «Крайслер» с четырьмя девушками на «борту», одна из них также была в балаклаве и с, как выяснилось позже, бутафорским автоматом. Необычный кортеж привлек массу внимания, кто-то снял происходящее на видео и опубликовал его в интернете. Увидев запись, полицейские начали поиск необычных для нашего города авто. В Тамбове даже ввели план «Перехват». Вскоре машины нашли на территории гостиничного комплекса «Амакс» в Пригородном лесу.

- На место прибыла следственно-оперативная группа ОМВД России по Тамбовскому району, кинологи с собаками, специалисты-взрывотехники из спецподразделения УМВД области «Гром», которые тщательно обследовали автомобили на наличие наркотиков и взрывоопасных предметов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Выяснилось, что таким «оригинальным» способом молодые люди отмечали день рождения одной из девушек, устроив для неё фотоссесию на арендованных для этого случая автомобилях.

Несмотря на то, что ни наркотиков, ни настоящего оружия при ребятах не было, в ОМВД России по Тамбовскому району проводят проверку, в ходе которой полицейские намерены изучить все обстоятельства произошедшего и принять решение.