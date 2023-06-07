Тамбовчанин заплатил 32 тысячи рублей штрафов, чтобы вернуть себе машину

Исполнительное производство, возбужденное в отношении 50-летнего тамбовчанина, находилось в отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по Тамбову и Тамбовскому району. Мужчина не оплатил штрафы ГИБДД на 32 тысячи рублей. Кроме того, ему предстояло выплатить исполнительский сбор в размере 18 тысяч рублей.

- Выйдя в адрес должника сотрудник ведомства обнаружил принадлежащий мужчине автомобиль Honda CR-V. Судебный пристав наложил на автотранспортное средство арест и изъял его. Это побудило должника в течение пары часов оплатить долг в полном объеме, после чего автомобиль вернулся к владельцу, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.