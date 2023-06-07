Житель Кирсановского района, спрятавший тело убитой им женщины в колодце, осужден на 10 лет

Почти месяц женщину считали без вести пропавшей

В Кирсановском районе вынесен приговор по уголовному делу об убийстве женщины, тело которой нашли в заброшенном колодце. Суд признал достаточными доказательства, собранные Кирсановским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области. 56-летний местный житель признан виновным в убийстве.

- Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта ударил свою знакомую несколько раз по голове глиняным бокалом. Через некоторое время, поняв, что она не подает признаков жизни, с целью сокрытия следов преступления злоумышленник завернул ее тело в простыню и сбросил в заброшенный колодец рядом со своим домом. На следующий день, он собрал оставшиеся вещи погибшей (сумку, куртку, обувь и мобильный телефон), пошел в лесополосу и раскидал их в разных местах, а телефон выбросил в реку, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Тело 42-летней женщины, считавшейся без вести пропавшей, обнаружили 18 июня сотрудники правоохранительных органов.

- Вину в совершении инкриминируемого деяния осужденный признал в полном объеме. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК особого режима, - сообщают в Кирсановской межрайонной прокуратуре.

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области