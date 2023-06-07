Тамбовчанин случайно сломал ногу коллеге

Прокуратура Уметского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Обвиняемый, работавший на отгрузке зерновых культур, повздорил с потерпевшим, который следил за выполнением работ.

- В результате словесной ссоры обвиняемый толкнул потерпевшего в плечо, от чего последний упал, получив телесное повреждение в виде перелома правого бедра, - сообщают в прокуратуре Уметского района.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья.