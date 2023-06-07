Стала известная программа праздничных мероприятий в честь Дня города Тамбова

Тамбовчан будут радовать исключительно местные таланты

Администрация города Тамбова поделилась афишей праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города и Дню России. Они пройдут в разных частях областного центра с 10 по 12 июня.

10 июня в микрорайонах города стартует праздничная программа «Город начинается с тебя». Торжества пройдет на площадках Астраханской, Киквизде, И. Франко, Сенько и Полынковской. 11 июня торжества продолжатся на Магистральной, в сквере «Школьный» и у школы № 31.

12 июня горожан ждут сразу несколько развлекательных программ в Парке культуры и отдыха, «Олимпийском парке», на Набережной, в сквере Петрова. Тамбовчане смогут посетить несколько фестивалей - самодеятельных театров, бардовской песни, домашних животных. Посмотреть шоу-программу с рыцарскими боями и гастрономической площадкой.

Напомним, формат мероприятий был определен по итогам обсуждения с жителями в социальных сетях. В итоге решено было отказаться от больших массовых мероприятий с приглашением артистов и запуском фейерверка.

Фото администрации города Тамбова