В Мичуринске в отношении теплоснабжающей организации возбуждено уголовное дело

Прокуратура города Мичуринска завершила проверку обращений ряда ресурсоснабжающих организаций о нарушении обязательств по оплате газа. Организация, которая с 2021 года снабжает теплом несколько микрорайонов города, не платила по счетам.

- Установлено, что руководитель организации, вопреки требованиям законодательства о газоснабжении, условиям договоров поставки газа на протяжении 4-х месяцев часть денежных средств в размере свыше 17 млн рублей, полученных от потребителей и предназначенных для расчета с поставщиками энергоресурсов, направлял на счета аффилированных организаций для использования в их финансово-хозяйственной деятельности, в целях, не связанных с исполнением договоров поставки, а также себе лично под предлогом возврата займов, - рассказали в прокуратуре города Мичуринска.

Материалы прокурорской проверки направлены руководителю следственного органа. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.