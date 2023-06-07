Тамбовчанин, который ножом ранил 15-летнего подростка, пойдет под суд

В Тамбовском МСО СУ СКР по региону завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствие установило, что ночью 4 февраля текущего года мужчина в ходе выяснения отношений с родственниками и знакомыми 15-летнего подростка во время групповой драки ранил его ножом. Парня сразу госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него проникающее ранение задней поверхности грудной клетки с повреждением легкого, квалифицируемое как тяжкий вред здоровью.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.