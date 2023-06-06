На птицефабрике в Тамбовской области открыли участок для приговоренных к принудительным работам

Для осужденных обустроили общежитие

На базе Токаревской птицефабрики открыли первый в регионе участок, который будет работать в режиме исправительного центра. В нем разместят до 52 мужчин, которых ранее приговорили к принудительным работам. Общежитие для осужденных оборудовали всем необходимым для комфортного проживания. Ремонт и благоустройство помещений нового исправительного учреждения за свой счет выполнил работодатель, соблюдая все требования по размещению и материально-бытовому обеспечению осужденных к принудительным работам. Сотрудники УФСИН, в свою очередь, будут контролировать обитателей центра.

- Открытие такого учреждения будет способствовать адаптации осужденных в обществе, восстановлению их социальных и родственных связей, привитию им трудовых навыков, - считает врио заместителя начальника УФСИН России по Тамбовской области Константин Глухих.

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области