Тамбовчанин обманом отнял у 15-летнего подростка дорогой телефон

В полицию Тамбова обратился 15-летний подросток. Он сообщил о том, что на улице неизвестный обманом завладел его айфоном. Оперативники выяснили приметы подозреваемого и вышли 21-летнего тамбовчанина. У молодого человека изъяли похищенный айфон. Аппарат был возвращен хозяину.

- Следственным подразделением отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.