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НовостиПроисшествия6 июня 2023 14:09

В Тамбове произошла авария с участием нетрезвого 17-летнего мотоциклиста

У подростка не было прав
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мотоциклист не уступил дорогу иномарке

Мотоциклист не уступил дорогу иномарке

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, которую спровоцировал нетрезвый 17-летний мотоциклист без прав, произошла 5 июня в 18 часов 53 минуты в районе дома №39/25 улица Т.Дерунец/Волжская города Тамбова. Подросток, управлявший мотоциклом «KAYO» на нерегулируемом перекрёстке, при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении и столкнулся с движущимся по главной дороге «HYUNDAI SOLARIS» под управлением 46-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя мотоцикла на автомобиле скорой помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.