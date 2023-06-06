На автодороге «Тамбов – Шацк» ремонтируют участок протяженностью 11 км

Дорога давно требовала ремонта Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Дорога «Тамбов — Шацк», протяженность 125 км, была построена в 1961 году и не рассчитана на современный транспортный поток и грузоподъемность автомобилей. В 2014-2016 годы здесь провели ремонт дорожной одежды, пересечений и примыканий в целом на 41,5 км дорожного полотна, а на 6,3 км — сделан капитальный ремонт. Но этих работ оказалось недостаточно, и на отдельных участках дороги «Тамбов — Шацк» сейчас практически невозможно проехать. Особого внимания требуют участки общей протяженностью чуть менее 100 км. Учитывая это, дорогу включили в план ремонта.

На текущий момент работы ведутся на 11-километровом участке. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» их производит Бондарская ДСПМК, которая стала подрядчиком в результате торгов. Финансирование составило 277 млн рублей.

Подрядчику предстоит усилить дорожное основание под современные транспортные нагрузки, уложить два слоя асфальта, укрепить обочины, произвести ремонт и устройство 61 примыкания и двух пересечений. Будут также приведены в порядок остановки общественного транспорта, нанесена разметка термопластиком и установлены новые дорожные знаки. Работы на участке ремонта будут проводиться без перерыва движения транспортных потоков. Объект должен быть сдан к 1 сентября текущего года.

Кроме того, скоро будет выбран подрядчик для проведения в порядок других участков дороги. ТОГКУ «Тамбовавтодор», в чьем управлении находится дорога, провело работу по подготовке документации к торгам. 2 июня в единой информационной системе для подачи заявок были опубликованы извещения о проведении конкурсных процедур на выполнение нескольких видов работ по двум лотам. В первом предусмотрено восстановление асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин на участке протяженностью 49 км, во втором - работы по фрезерованию, укладке выравнивающего слоя для восстановления продольного и поперечного профиля, устройству верхнего слоя на участке протяженностью 37 км. На каждом участке будет нанесена горизонтальная дорожная разметка и установят дорожные знаки. Эти контракты планируется заключить со сроком реализации в течение трех лет.

- На работы из федерального бюджета региону выделили дополнительно 1 миллиард рублей, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.