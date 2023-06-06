В Тамбовской области пострадали двое подростков на велосипедах

Аварии произошли с разницей в несколько часов Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

За прошедшие сутки в области произошли две аварии, в которых пострадали юные велосипедисты. Первое ДТП, в котором получил травмы 15-летний подросток, произошло 5 июня в 12 часов дня напротив дома №122 по улице Лаврова города Мичуринска. Несовершеннолетний велосипедист на «СТЕЛС», не уступил дорогу и врезался в автомобиль «АУДИ Q 7» под управлением 49-летнего мужчины.

- После дорожно-транспортного происшествия велосипедист самостоятельно обратился за медицинской помощью в Мичуринскую городскую больницу им. С.С. Брюхоненко», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В это же день в 15 часов 50 минут в поселке Кочетовка Мичуринского района 15-летняя девочка, управляя велосипедом «СТЕЛС ЧЕЛЛЕНДЖЕР», выехала с прилегающей территории и столкнулась с «ШЕВРОЛЕ АВЕО», за рулем которого была 31-летняя женщина.

- На автомобиле скорой помощи девочку доставили в Мичуринскую городскую больницу им. С.С. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.