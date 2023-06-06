Тамбовчанин получил год ограничения свободы за то, что запустил вирус в систему кредитной организации

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области пресекли противоправную деятельность 39-летнего жителя Котовска. Установлено, что в июле 2022 года о использовал вредоносную компьютерную программу, предназначенную для нейтрализации средств защиты информации, чтобы получить доступ к сетевому оборудованию организации кредитно-финансовой сферы. На основании полученных материалов региональным УФСБ в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

- Решением Котовского городского суда Тамбовской области фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. - Ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.