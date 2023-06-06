Тамбовчанин украл у жены брата 17 тысяч рублей

Представитель прокуратуры Знаменского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего тамбовчанина. Мужчина признан виновным в краже денег с банковского счета.

- Подсудимый получил от своего родного брата сим-карту для мобильного телефона. В ходе использования сим-карты мужчина обнаружил, что к номеру телефона подключена услуга «мобильный банк» прежнего владельца – супруги родного брата, - сообщают в прокуратуре Знаменского района.

Подсудимый воспользовался случаем и получил доступ к банковскому счету потерпевшей, откуда похитил 17 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.