В Тамбовском районе возбудили уголовное дело в отношении заведующей детсада

Прокуратура Тамбовского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что заведующая одного из дошкольных учреждений района незаконно требовала от подчиненного работника передавать ей часть денежных средств, начисленных в качестве оплаты за оказанные платные дополнительные образовательные услуги. С декабря 2022-го по март 2023 года заведующая незаконно получила 28 тысяч рублей.

По данному факту прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовной преследовании виновного лица. По результатам их рассмотрения Тамбовским МСО СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

- Ход и результаты расследования находятся на контроле районной прокуратуры, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.