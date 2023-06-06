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НовостиПроисшествия6 июня 2023 10:03

Тамбовчанин прикинулся полицейским и пытался совершить ограбление

52-летнего мужчину обвиняют в разбое и подделке удостоверения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Уваровской межрайонной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя д. Вишняковка. Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, хранение в целях использования и использование удостоверения, предоставляющего права, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления).

По версии следствия, в начале февраля этого года мужчина приехал к чужому дому и, представившись хозяину сотрудником полиции, под предлогом проверки условий хранения оружия незаконно проник в жилище. Находясь в доме, лжеполицейский напал на мужчину и избил его, требуя передать денежные средства и ключи от сейфов, находящихся в доме. Через некоторое время к прибыл сын хозяина со своей супругой, увидев посторонних, нападавший показал им поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции и попытался скрыться. Однако родственники потерпевшего заподозрили неладное, и оправились к местному отделу полиции, где при неудачной попытке скрыться мужчину задержали стражи порядка.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Уваровский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.