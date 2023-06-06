В хозяйстве Тамбовской области выявили бруцеллез

Бруцеллез - заболевание опасное для человека

1 июня в процессе исследований, которые провели в Тамбовской областной ветеринарной лаборатории, выяснилось, что в личном подсобном хозяйстве жителя Тамбовского района содержатся 2 коровы, инфицированные бруцеллезом.

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сейчас рассматривается вопрос о проведении выездной проверки с целью выдачи владельцу ЛПХ предписания о проведении необходимых мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами, - сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты напоминают, что бруцеллез - это острая бактериальная инфекция, которая передаётся людям от заражённых животных. Бруцеллёз может протекать остро и хронически. Некоторые инфицированные выздоравливают даже без лечения, а у кого-то заболевание может переходить в хроническую форму, постепенно разрушая сердце, печень, почки и другие органы.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям