В Тамбове задержан оптовый наркокурьер

В каждом пакетике было около 2 грамм героина Фото: УМВД по Тамбовской области

Оперативники управления наркоконтроля на улице Новосеверной в Тамбове задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков 27-летнего иностранного гражданина. У иностранца при себе обнаружено 128 пакетиков, в каждом из которых находилось около 2 грамм героина. Всего у молодого человека изъяли 220 грамм запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело.

- По версии следствия, тамбовские оперативники задержали оптового наркокурьера, прибывшего в Тамбов из Воронежа для организации сети тайников с наркотиками, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Изъятые наркотики направлены на экспертизу. Подозреваемый помещен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.