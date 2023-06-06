Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 июня 2023 6:40

В Строителе мужчина пробрался ночью в магазин и украл 772 тысячи рублей

Уроженец Ставрополья заключен под стражу на 2 месяца
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого 30-летнего мужчины. Уроженец Ставропольского края обвиняется в краже.

По версии следствия мужчина пробрался ночью в магазин поселка Строитель и украл из сейфа 772 000 рублей.

В судебном заседании следователь поддержал ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу, так как мужчина не имеет постоянного места жительства в Тамбовской области. Суд отправил обвиняемого в СИЗО на 2 месяца.