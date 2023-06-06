В Строителе мужчина пробрался ночью в магазин и украл 772 тысячи рублей

Тамбовский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого 30-летнего мужчины. Уроженец Ставропольского края обвиняется в краже.

По версии следствия мужчина пробрался ночью в магазин поселка Строитель и украл из сейфа 772 000 рублей.

В судебном заседании следователь поддержал ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу, так как мужчина не имеет постоянного места жительства в Тамбовской области. Суд отправил обвиняемого в СИЗО на 2 месяца.