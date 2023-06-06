В Тамбове пройдет конкурс стрит-арта

Художнику должно исполниться 16 лет

12 июня, в День России и День города, с 16.00 до 19.00 в Олимпийском парке Тамбова пройдет конкурс стрит-арта. Поучаствовать в нем могут художники от 16 до 35 лет. Подать заявку на участие необходимо до 8 июня.

- Тематика конкурса - День города. Полем для творчества станут металлические бочки, которые затем возможно будут использованы в качестве инсталляций на различных молодежных мероприятиях, - рассказали в администрации города Тамбова.

Заявки принимаются на электронную почту graffiti68.dm@yandex.ru или в Доме молодежи (ул. Пензенская, 62, каб. 306, тел. 49-24-31). Участникам необходимо прислать эскиз рисунка.

Фото администрации города Тамбова