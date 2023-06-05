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НовостиОбщество5 июня 2023 14:21

В Уваровском районе выявлена свалка навоза

Сельскохозяйственная земля на площади в 3 га оказалась загрязнена
Марина МАКОВЛЕВА
Результаты лабораторных исследований выявили микробиологическое загрязнение почвы

Результаты лабораторных исследований выявили микробиологическое загрязнение почвы

Специалисты отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили на территории Уваровского района нарушения земельного законодательства.

- На земельном участке сельскохозяйственного назначения, на площади 3 га, обнаружено складирование продуктов жизнедеятельности крупнорогатого скота (навоз с примесями соломы), с присутствующим характерным запахом в виде отвала. Данное складирование осуществляется непосредственно на открытой земле, без оборудования искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия. Вследствие вышеуказанного, допущено перекрытие верхнего плодородного слоя почвы, - рассказали в ведомстве.

Результаты лабораторных исследований выявили превышение допустимой концентрации энтерококков, что свидетельствует о микробиологическом загрязнении почвы. Материал исследования был направлен в прокуратуру Тамбовской области.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям