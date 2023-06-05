В Уваровском районе выявлена свалка навоза

Результаты лабораторных исследований выявили микробиологическое загрязнение почвы

Специалисты отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили на территории Уваровского района нарушения земельного законодательства.

- На земельном участке сельскохозяйственного назначения, на площади 3 га, обнаружено складирование продуктов жизнедеятельности крупнорогатого скота (навоз с примесями соломы), с присутствующим характерным запахом в виде отвала. Данное складирование осуществляется непосредственно на открытой земле, без оборудования искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия. Вследствие вышеуказанного, допущено перекрытие верхнего плодородного слоя почвы, - рассказали в ведомстве.

Результаты лабораторных исследований выявили превышение допустимой концентрации энтерококков, что свидетельствует о микробиологическом загрязнении почвы. Материал исследования был направлен в прокуратуру Тамбовской области.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям