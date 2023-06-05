На севере Тамбова в аварии пострадал 16-летний скутерист

Иномарка не уступила дорогу скутеру Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 16-летний подросток, произошла 2 июня в 17 часов 45 минут в районе дома № 79 по улице Рылеева города Тамбова. 31-летняя водитель КИА РИО, поворачивая налево, не уступила дорогу несовершеннолетнему скутеристу. Парень имел права на управление такой техникой и был в мотошлеме.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя скутера на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.