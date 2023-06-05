После вмешательства прокуратуры в Мордовском районе отремонтировали школу

Прокуратура Мордовского района проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в Новопокровской школе.

- Здание школы имеет повреждения целостности фасада, внутри здания имеется провисание панелей потолка над лестницей, ведущей на 2 этаж, некоторые потолочные лампы в неисправном состоянии, на территории школы находится строительный мусор, а также опиленные деревья, - сообщают в прокуратуре Мордовского района.

Ведомство внесло представление директору школы. В результате произведен ремонт, очищена территория школы, отремонтированы и покрашены скамейки на пришкольной территории. Кроме того, готовится документация для замены окон на пластиковые.