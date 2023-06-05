Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2023 13:40

После вмешательства прокуратуры в Мордовском районе отремонтировали школу

Территорию учреждения привели в порядок, ведется подготовка к замене окон
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мордовского района проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в Новопокровской школе.

- Здание школы имеет повреждения целостности фасада, внутри здания имеется провисание панелей потолка над лестницей, ведущей на 2 этаж, некоторые потолочные лампы в неисправном состоянии, на территории школы находится строительный мусор, а также опиленные деревья, - сообщают в прокуратуре Мордовского района.

Ведомство внесло представление директору школы. В результате произведен ремонт, очищена территория школы, отремонтированы и покрашены скамейки на пришкольной территории. Кроме того, готовится документация для замены окон на пластиковые.