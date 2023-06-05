В Тамбовской области в перевернувшемся автомобиле погиб мужчина

Мужчина погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб 34-летний мужчина, произошла 4 июня в 4 часа 20 минут на 86 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» на территории Уваровского района. 34-летний мужчина, управляя автомобилем «LADA KALINA», по неустановленной причине съехал с дороги, после чего его машина перевернулась.

- В результате полученных травм водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.