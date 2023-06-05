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НовостиОбщество5 июня 2023 12:40

Администрацию Уваровского района по требованию прокуратуры оштрафовали за неперекрытую разбитую дорогу

Пользоваться участком опасно для автомобилистов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Уваровская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного жителя, который пожаловался на ненадлежащее состояние автомобильной дороги «Уварово-Ивановка-Моздок». Установлено, что в нарушение нормативных требований на автомобильной дороге имеется разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части, на обочинах находится строительный мусор (битые кирпичи, арматура, гвозди).

Ранее межрайонная прокуратура в судебном порядке обязала привести автомобильную дорогу в нормативное состояние. Судом установлен срок для устранения нарушений - до 1 января 2025 года.

- В связи с тем, что администрация Уваровского района мер по прекращению движения на наиболее аварийном участке автомобильной дороги «Уварово-Ивановка -Моздок» не приняла, соответствующие дорожные знаки или иные технические средства организации дорожного движения не установила, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, по постановлению прокурора юридическое лицо – администрация района привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ в виде крупного штрафа, - сообщает прокуратура Тамбовской области.