Администрацию Уваровского района по требованию прокуратуры оштрафовали за неперекрытую разбитую дорогу

Уваровская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного жителя, который пожаловался на ненадлежащее состояние автомобильной дороги «Уварово-Ивановка-Моздок». Установлено, что в нарушение нормативных требований на автомобильной дороге имеется разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части, на обочинах находится строительный мусор (битые кирпичи, арматура, гвозди).

Ранее межрайонная прокуратура в судебном порядке обязала привести автомобильную дорогу в нормативное состояние. Судом установлен срок для устранения нарушений - до 1 января 2025 года.

- В связи с тем, что администрация Уваровского района мер по прекращению движения на наиболее аварийном участке автомобильной дороги «Уварово-Ивановка -Моздок» не приняла, соответствующие дорожные знаки или иные технические средства организации дорожного движения не установила, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, по постановлению прокурора юридическое лицо – администрация района привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ в виде крупного штрафа, - сообщает прокуратура Тамбовской области.