Житель Уварово отправится в колонию за торговлю марихуаной

Сотрудники наркоконтроля в Уварово задержали с поличным 47-летнего мужчину, занимавшемся распространением наркотиков. У мужчины обнаружили сверток с марихуаной весом 42 грамма. До этого он продал 8 граммов марихуаны.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств. Житель Уварово был арестован и помещен в следственный изолятор. Ранее он уже привлекался за совершение аналогичных преступлений. Уголовное дело было направлено в суд для принятия решения по существу.

- Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал жителя Уварово виновным в хранении и распространении наркотических средств и назначил ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.