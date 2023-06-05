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НовостиПроисшествия5 июня 2023 11:49

Житель Сатинки забрался в чужой автомобиль и решил прокатиться

Незадачливого угонщика задержали полицейские
Марина МАКОВЛЕВА

В Сатинке на улице Мира был задержан молодой человек, который сел за руль без прав. Более того, остановленный полицейскими ВАЗ-21099 ему не принадлежал. Как оказалось, владелица машины припарковала ее рядом с домом на улице Гоголя. Злоумышленник же проник в незапертый чужой автомобиль без разрешения и решил покататься.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне. Виновному грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.