В мае в Тамбове родилось 264 ребенка

В мае в Тамбове было зарегистрировано рождение 264 детей, это на 85 карапузов больше, чем в апреле. Среди них 131 девочка и 133 мальчика.

- По данным тамбовского управления ЗАГС, самыми популярными именами в мае среди девочек были Виктория, Мария, Ева, Александра, Владислава, Милана, Полина, а среди мальчиков - Дмитрий, Михаил, Мирон, Тимофей, Артем, Даниил. В число необычных и редких женских имен вошли Арианна, Глафира, Агата, Роксана, Паулина, а среди мужских ими стали Гордей, Мирослав, Адам, - рассказали в администрации города Тамбова.