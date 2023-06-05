Житель Моршанска вынес из магазина алкоголь

В полицию Моршанска поступил звонок от администратора одного из магазинов, который сообщил о грабеже. Из торговой точки по улице Куйбышева неизвестный вынес алкоголь.

- Изучив записи видеонаблюдения, сотрудники полиции составили портрет подозреваемого. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый мужчина был задержан по «горячим следам», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Грабителем оказался безработный 36-летний местный житель. Мужчина сознался в грабеже. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.