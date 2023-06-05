В Тамбове сотрудника «Дирекции благоустройства и озеленения» оштрафовали на 20 тысяч рублей

Прокуратура Советского района Тамбова провела проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности на опасных производственных объектах. При этом выяснилось, что МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» эксплуатирует опасные производственные объекты с нарушениями.

- В нарушение требований действующего законодательства учреждением не проведено техническое освидетельствование, а также экспертиза промышленной безопасности автомобильного крана и подъемников (вышек), предназначенных для перемещения людей и груза, – рассказали в прокуратуре Советского района.

Помимо этого, учреждение не сняло с учета утилизированные вышки и не представило в Ростехнадзор сведения данные о вводе в эксплуатацию новых технических устройств.

В результате виновный работник учреждения был оштрафован на 20 тысяч рублей.