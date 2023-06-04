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НовостиОбщество4 июня 2023 17:24

5 июня полицейские будут ловить пьяных водителей в Тамбовской области

Рейды пройдут на всех дорогах региона
Анна ГРЕБЕНКИНА

Рейд по выявлению пьяных водителей проведут в понедельник, 5 июня, сотрудники региональной Госавтоинспекции. Ловить нетрезвых автомобилистов будут не только в Тамбове, но и в районах области.

Напомним, за пьяную езду грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение попадает уже под уголовный кодекс. Здесь сумма штрафа составляет от 200 до 300 тысяч рублей, и возможно лишение свободы на срок до двух лет.

Автоинспекторы просят всех участников дорожного движения соблюдать правила. Не садиться за руль в болезненном или утомленном состоянии, под воздействием лекарственных препаратов и тем более алкоголя. Сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону: 89202361111 или 102.