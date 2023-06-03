В Тамбове установят новые дорожные знаки

В Тамбове появятся новые дорожные знаки. Так, на ул. Ф. Энгельса, на участке от ул. К. Маркса до ул. Пролетарской, в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения разместили знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам». По ул. Октябрьской в районе дома №1 и ул. Носовской, на участке от ул. Октябрьской до ул. Студенецкой, в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения будет установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» совместно с табличкой 8.4.10.

В администрации города простя автомобилистов обратить внимание на эти изменения.