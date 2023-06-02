Тамбовские медики получили новый ангиографический комплекс

Операций на сосудах стало проводиться больше

Тамбовская областная клиническая больница получила новый ангиографический комплекс. Теперь на вооружении у тамбовских медиков три современных диагностических аппарата.

- Комплекс позволяет проводить внутрисосудистую ультразвуковую диагностику, что является «золотым стандартом» обследования сужений кровеносных сосудов, - отметили в правительстве Тамбовской области.

Ввод нового оборудования позволил увеличить количество проводимых эндоваскулярных операций. В прошлом году здесь выполнили около 6 тысяч операций на сосудах, в этом году - 700 операций только в течение мая.

Фото правительства Тамбовской области