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НовостиОбщество2 июня 2023 14:10

Тамбовские медики получили новый ангиографический комплекс

Оборудование позволяет проводить внутрисосудистую диагностику
Марина МАКОВЛЕВА
Операций на сосудах стало проводиться больше

Операций на сосудах стало проводиться больше

Тамбовская областная клиническая больница получила новый ангиографический комплекс. Теперь на вооружении у тамбовских медиков три современных диагностических аппарата.

- Комплекс позволяет проводить внутрисосудистую ультразвуковую диагностику, что является «золотым стандартом» обследования сужений кровеносных сосудов, - отметили в правительстве Тамбовской области.

Ввод нового оборудования позволил увеличить количество проводимых эндоваскулярных операций. В прошлом году здесь выполнили около 6 тысяч операций на сосудах, в этом году - 700 операций только в течение мая.

Фото правительства Тамбовской области