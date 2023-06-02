Жителей Сосновского района встревожил неопознанный летательный аппарат в небе

Безмоторная техника прилетела в район из Горелого

Жители Сосновки обратили внимание на некий летательный аппарат в небе. В связи с недавними московскими событиями это зрелище сосновцам пришлось совсем не по душе. Однако глава администрации Сосновского района Александр Дьяконов поспешил успокоить сельчан: полеты совершают спортсмены из Воронежа.

- В небе над Сосновкой и над некоторыми населенными пунктами вы могли наблюдать полеты пилотируемых безмоторных летательных аппаратов типа «Аэроплан». Прошу Вас соблюдать спокойствие. Данные полеты будут проходить и в ближайший месяц по вторникам, четвергам и субботам. Их организатором является авиаспортивный клуб из Воронежа. Запуск производится в селе Горелое, - сообщает глава района.

Фото администрации Сосновского района