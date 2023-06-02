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НовостиОбщество2 июня 2023 12:43

Прокуратура Мичуринского района потребовала организовать водоснабжение в селе Польное Лапино

Поводом для проверки стало обращение местного жителя
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мичуринского района провела проверку по обращению жителя села Польное Лапино. Тот пожаловался на отсутствие надлежащего водоснабжения в селе.

- В нарушение требований законодательства администрацией Терского сельсовета меры к надлежащей организации на территории села Польное Лапино системы водоснабжения на протяжении длительного времени не принимаются, чем нарушаются права и законные интересы местных жителей, - отмечают в прокуратуре Мичуринского района.

Прокуратура направила в суд исковое заявление, требуя обязать местные власти исправить ситуацию.